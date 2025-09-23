На Урале расправившаяся с ребенком девушка может избежать тюрьмы

Уголовное дело 22-летней жительницы Первоуральска, обвиняемой в убийстве школьницы, направили в Свердловский областной суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, днем 9 октября 2024 года фигурантка пришла домой к своей новой знакомой под предлогом того, что хочет взять журнал. В квартире находилась 13-летняя дочь хозяйки, которая предложила гостье чай.

В это время обвиняемая увидела в комнате женскую сумку и решила украсть оттуда деньги – 10 тысяч рублей.

Девочка стала свидетельницей преступления. Тогда фигурантка вооружилась ножом и напала на нее, ударив больше тридцати раз в область туловища, пять раз в шею, два раза в голову и еще два – в руку.

Чтобы скрыть следы убийства, женщина решила поджечь квартиру. Тело подростка с множественными ранениями было обнаружено при тушении пожара.

Свердловчанке вменяют убийство ребенка с особой жестокостью (пункты "в", "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ), а также разбой с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ).

По заключению экспертов, обвиняемая в момент совершения преступления страдала временным психическим расстройством, которое не давало ей осознавать свои действия. Она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера – такое постановление утвердил областной прокурор Борис Крылов.

