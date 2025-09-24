Семейная пара организовала доставку наркотиков по российским регионам

В Чувашии осудят семейную пару за попытку сбыта большой партии наркотиков. Об этом сообщило в своем Telegram-канале «МВД Медиа».

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и 30, 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

По данным следствия, в конце февраля на трассе в Шумерлинском районе задержали семейную пару, которая везла в машине около 14 килограммов наркотических веществ. Они планировали реализовать их в Рязанской, Самарской и Оренбургской областях. В ходе обыска по месту проживания задержанных в городе Ногинск было обнаружено еще 35 килограммов наркотиков.

Также 56-летний водитель, ранее привлекавшийся на управление автомобилем в нетрезвом виде, находился под воздействием наркотиков и отказался от прохождения медосвидетельствования.

