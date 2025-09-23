В Омске пенсионерку наказали за утверждение о необходимости прогнать мигрантов

Жительницу Омска привлекли к ответственности за комментарий, оставленный ею в сети. Об этом сообщает «Царьград».

© Вечерняя Москва

По данным источника, женщина написала пост о положении этнических русских в странах Средней Азии после распада Советского Союза. В этом контексте она критически высказалась о приезжающих в Россию мигрантах.

В публикации пенсионерка использовала резкие формулировки, в которых говорилось о неблагодарности жителей региона и о том, что им будто бы «каждому должны давать квартиру в Подмосковье». Она также добавила эмоциональное суждение, адресованное мигрантам.

Суд расценил подобные высказывания как противоправные и назначил женщине административный штраф в размере пяти тысяч рублей, передает Telegram-канал.

Ранее МИД Узбекистана направил России ноту протеста после видео, где таксиста назвали «рабом русских». Ташкент требует найти и наказать обидчика. До этого власти Узбекистана выражали протест из-за рейда ОМОН на мигрантов. Что грозит россиянину, оскорбившему узбекского мигранта, и могут ли отношения двух стран обостриться после этих скандалов, выясняла «Вечерняя Москва».