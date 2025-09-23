Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заподозрен в связях с криминальным миром. Об этом сообщает ТАСС.

Он занимался совместным бизнесом с ОПГ «Покровский». Момотов занимался гостиничным бизнесом с краснодарским авторитетным бизнесменом, владеющим сетью отелей Marton, Андреем Марченко, отмечает «Коммерсантъ».

Вместе с лидерами ОПГ Андреем Коровайко и Олегом Чебановым глава судейского сообщества с помощью коррупционного использования власти провел силовые захваты и вынесение неправосудных судебных актов для завладения активами.

В Совфеде поддержали кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда

Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество Момотова обшей стоимостью девять миллиардов рублей. Иск подан в Останкинский суд Москвы.