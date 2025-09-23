Пьяный мужчина хотел пробраться на охраняемый объект в Москве

Нетрезвый гражданин попытался пробраться на охраняемое предприятие в столице, однако его план не удался. Он поранился, перелезая через забор.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— Незамедлительно прибыв по указанному адресу, стражи порядка задержали 33-летнего гостя столицы. В состоянии алкогольного опьянения правонарушитель пытался проникнуть на закрытую территорию, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина травмировался после падения с забора, огороженного колючей проволокой. Правонарушителю оказали медицинскую помощь. После этого его передали сотрудникам полиции для выяснения всех деталей инцидента.

До этого 30-летний гражданин решил незаконно пробраться на территорию школы на северо-западе Москвы. Действия мужчины заметил охранник учреждения и вызвал на место стражей порядка. Росгвардейцы выяснили, что молодой человек хотел уйти от правосудия за совершение кражи драгоценностей из квартиры дома. Именно поэтому он решил найти себе убежище в стенах школы. Злоумышленника передали полиции для дальнейших разбирательств.