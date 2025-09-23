Дело об изъятии имущества Тимура Иванова попросили провести в закрытом режиме

Прокуратура попросила рассмотреть дело о конфискации имущества экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова в закрытом режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«В ходе беседы по иску представитель прокуратуры попросил перевести дело в закрытом режиме из-за присутствия в подробностях о частной жизни родственников Иванова», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что в коллекции экс-заместителя министра обороны России обнаружены именные часы без марки с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.