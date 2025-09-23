Девочка, выпавшая из окна квартиры в Москве, скончалась в больнице

Девочка, которая выпала из окна квартиры на 10 этаже дома на западе столицы, умерла в медучреждении. За ее жизнь боролись врачи, но они не смогли спасти ребенка.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в одной из городских больниц, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По факту гибели девочки возбудили уголовное дело. Следователи продолжают работу над установлением всех обстоятельств трагедии.

О падении ребенка с окна стало известно в тот же день. Девочку экстренно доставили в городскую больницу.

Ранее другая трагедия произошла в поселке Воскресенское в Новой Москве. Там малолетний ребенок скончался после падения с 10-го этажа квартиры. Прокуратура подключилась к выяснению всех обстоятельств произошедшего.