Девочка, выпавшая из окна квартиры в Москве, скончалась в больнице
Девочка, которая выпала из окна квартиры на 10 этаже дома на западе столицы, умерла в медучреждении. За ее жизнь боролись врачи, но они не смогли спасти ребенка.
Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в одной из городских больниц, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По факту гибели девочки возбудили уголовное дело. Следователи продолжают работу над установлением всех обстоятельств трагедии.
О падении ребенка с окна стало известно в тот же день. Девочку экстренно доставили в городскую больницу.
Ранее другая трагедия произошла в поселке Воскресенское в Новой Москве. Там малолетний ребенок скончался после падения с 10-го этажа квартиры. Прокуратура подключилась к выяснению всех обстоятельств произошедшего.