В Самаре задержали отца и сына за серию диверсий по заданию Киева

Благодаря усилиям сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии в Самаре задержаны пособники киевского режима. Двое россиян - отец и сын 1970 и 1992 годов рождения на протяжении нескольких лет занимались подготовкой и совершением диверсий в регионе. В течение 2023-2025 годов они устраивали диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

© ТК «Звезда»

Согласно показаниям сына, в июне 2022 года он выехал в другую страну и начал переписку с представителем украинской стороны, заявив о готовности безвозмездно помогать и совершать диверсии на территории РФ. Вернувшись на Родину, он привлек к своей деятельности отца.

Злоумышленники попались при подготовке очередной диверсии: они готовились подорвать железнодорожный мост через реку Самара, для чего в лесу у них был тайник и арендована квартира. В этом помещении силовики нашли 13,5 килограммов взрывчатки, а также три квадрокоптера и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Во время допроса мужчины признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, на следующий год в марте и сентябре совершили подрыв железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара. Кроме этого, они изготовили и положили в тайник СВУ (самодельные взрывные устройства), которыми впоследствии в июле 2023 года повредили трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ.

В отношении задержанных россиян следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.