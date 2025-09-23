Экс-начальника отдела МЧС в Подмосковье осудили на девять лет за взятки

Мужчину, занимавшего должность начальника Сергиево-Посадского отдела МЧС России, осудили на девять лет за получение взяток на сумму более миллиона рублей.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Суд с учетом представленных государственным обвинителем доказательств признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двух миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на шесть лет и лишением специального звания подполковника внутренней службы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В правоохранительных органах установили, что фигурант, действуя совместно с сообщником, получил деньги от представителей коммерческих организаций. Эти предприятия специализируются на обслуживании систем пожаротушения, а также занимаются другими видами работ, направленными на обеспечение безопасности зданий и сооружений. Бывший начальник территориального отдела МЧС, получив взятку, обещал представителям организаций общее покровительство и непривлечение их к административной ответственности.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы назначил наказание бывшему заместителю начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрию Даудашвили. Его отправили за решетку на 15 лет за взятку. Кроме того, фигурант обязан выплатить штраф в размере 63 миллионов рублей.