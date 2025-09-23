Убивший трехлетнюю девочку отец объяснил причину своего зверского поступка

В Краснодарском крае продолжается расследование чудовищного преступления. Местный житель признался в убийстве своей трёхлетней дочери, сообщает телеграм-канал "Kub Mash". По версии следствия, мужчина решился на этот шаг из-за тяжёлого заболевания ребёнка — у девочки был детский церебральный паралич.

Инцидент произошёл 19 сентября. Отец семейства сообщил своей супруге, что их ребёнок был похищен неизвестными, когда он вёз её на приём к знахарке. Однако после задержания мужчина полностью изменил свои показания и сознался в содеянном. Он заявил следствию, что утопил девочку в реке Кубена, объяснив свой поступок тем, что не видел смысла дальше бороться с болезнью дочери.

В настоящее время уже четвертые сутки поисковые отряды проводят масштабные мероприятия по розыску тела погибшей. Волонтёры и спасатели обследуют акваторию и береговую линию реки. При этом участники поисков выражают сомнения в правдивости показаний подозреваемого, так как он не может указать точное место преступления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит длительное лишение свободы. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.