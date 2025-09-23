СК заинтересовался историей с оторванной рукой ребенка в Новокузнецке

Следком начал проверку по факту публикации о гибели малыша в новокузнецком роддоме.

© Vse42.ru

В южной столице Кузбасса начата проверка после жалобы новокузнечанки на жуткое обращение акушеров с роженицей.

– Выявлено видеообращение местной жительницы, утверждающей, что вследствие недобросовестных действий медицинского персонала во время родов наступила смерть новорожденного ребенка ее сестры, – сказали в ведомстве.

Начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Сыщики приехали в роддом на улице Сеченова для установки всех обстоятельств.

Напомним, новокузнечанка заявила в соцсетях, что грубые акушеры якобы оторвали руку ребенку при преждевременных родах.