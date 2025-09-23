Двухлетняя девочка из детсада вернулась со сломанной ключицей

В Краснодаре двухлетняя девочка вернулась со сломанной ключицей из детского сада, сообщает Kub Mash. Мама винит воспитательницу.

Сама мать тоже работает «в садике №187». Ссадины и кровоподтёки на руке у дочки она, по данным канала, заметила, когда забирала ребёнка домой. Вечером девочка пожаловалась на боль, рентген показал перелом.

Нянечка сказала родителям, что «ничего не видела», а воспитатель уверяла, что девочка «ложилась спать здоровой». Коллега же заявила, что «малышка упала с забора».

Педиатр во время осмотра ребёнка сказал матери, что руку «вывернули или сильно дёрнули».

Мама написала заявление в полицию.