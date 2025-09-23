Дочь похоронила мать в конюшне, чтобы получать ее пенсию

В Греции женщина похоронила свою мать в конюшне, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этом сообщили в Greek City Times.

Соседи заподозрили неладное спустя несколько лет отсутствия пожилой женщины, поэтому обратились к соцработникам с просьбой проверить ее. Дочь сначала говорила, что мать спит, а затем утверждала, что она переехала в дом престарелых.

На первом визите соцработников женщина предложила прийти позже. При повторной встрече она показала инспекторам другую пожилую женщину, но при проверке выяснилось, что она выдала другого человека за свою мать. После разоблачения преступница призналась, что похоронила мать в 2023 году во дворе дома, в конюшне. Тело было эксгумировано для экспертизы.

В июле 2023 года произошла похожая история. Тело 90-летней пенсионерки нашли в поселке Кратово Раменского района в Подмосковье. О страшной находке заявил внук погибшей. По словам родственника, бабушка умерла несколько лет назад, а его мать похоронила старушку в доме, чтобы получать за нее пенсию. Женщину задержали, она проходила подозреваемой по другому делу.