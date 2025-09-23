Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

В Белгородской области семь человек пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он отметил, что в Белгороде ранения получили четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации дрона рядом с многоквартирным домом.

По данным Гладкова, у женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго — непроникающие ранения грудной клетки. Еще одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался, пояснил Гладков.