Экс-начальник территориального отдела МЧС осужден в Подмосковье за коррупцию

В Сергиево-Посадском городском округе бывший начальник территориального отдела МЧС осужден за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Сергиево-Посадский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника территориального отдела МЧС. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом взятки»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»), п. «а», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере группой лиц»)», – говорится в сообщении.

﻿В суде установлено, что подсудимый совместно со своим заместителем с апреля 2023 года по октябрь 2024 года через посредника за непривлечение к административной ответственности и общее покровительство получили взятки на общую сумму более 1 млн руб. от представителей коммерческих предприятий, осуществляющих деятельность, связанную с обслуживанием систем пожаротушения, монтажом и техническим обслуживанием средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории Сергиево-Посадского городского округа.

«Суд с учетом представленных государственным обвинителем доказательств признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн руб., с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на шесть лет и лишением специального звания подполковника внутренней службы», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что деньги, полученные в виде взяток, конфискованы и обращены в доход государства. В отношении соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство, и они осуждены судом к лишению свободы.