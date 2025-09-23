Мальчик прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолета

13-летний мальчик из Афганистана оказался в отсеке шасси самолета, прилетевшего из Кабула в Дели. По словам официальных источников, подросток проник в хвостовую часть самолета из любопытства и оказался в международном аэропорту имени Индиры Ганди после двухчасового перелета.

Сотрудники авиакомпании KAM сообщили о мальчике службе безопасности аэропорта. Его задержали, допросили и выяснили, что он пробрался на борт самолета самостоятельно. После процедуры проверки подростка репатриировали обратно в Афганистан тем же рейсом.

По информации источников, сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели отсек шасси и обнаружили там небольшой красный динамик, принадлежащий мальчику. После проверки на предмет саботажа самолет признали безопасным для дальнейших рейсов.

Источники отметили, что подросток отправился в «путешествие» утром, пробыв на борту самолета 94 минуты. По прибытии его обнаружили на летном поле, где передали сотрудникам аэропорта для допроса и обеспечения безопасности, передает NDTV.

