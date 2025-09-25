Мужчина похитил позолоченную оправу для очков из салона оптики в центре Москвы

Житель Подмосковья решил украсть позолоченную оправу для очков из салона оптики, расположенного на улице Остоженке, но не учел, что его действия зафиксирует камера видеонаблюдения. Подозреваемого в краже задержали. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Злоумышленник, находясь в салоне оптики на улице Остоженке, воспользовался тем, что консультант отвлекся на обслуживание другого покупателя, и под видом примерки похитил позолоченную оправу для очков, спрятав ее в карман плаща, после чего скрылся, — рассказали на сайте ведомства.

Мужчину задержали уже в Подмосковье. Похитителем оказался 45-летний уроженец Хабаровска. Он сообщил полицейским, что потерял украденную из магазина оправу. Сумма ущерба, причиненного злоумышленником, составила порядка 43 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Правоохранители отпустили подозреваемого под обязательство о явке.

Ранее жительница Подмосковья украла из антикварного магазина на Никитском бульваре две фарфоровые статуэтки стоимостью свыше 145 тысяч рублей. Ее задержали уже за пределами столичного региона. Похищенный товар злоумышленница не успела продать, поэтому статуэтки вернут в магазин. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.