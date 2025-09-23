СК установил причастность москвича к убийству знакомого в столице в 2004 году

Сотрудники Следственного комитета России по городу Москве раскрыли преступление, произошедшее в декабре 2004 года в столице. Тогда мужчина застрелил своего знакомого на улице Барышиха. Поймать злоумышленника удалось спустя годы.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность жителя столицы к совершенному преступлению. С ними проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый сознался в совершенном преступлении. Мужчина убил своего знакомого из пистолета Макарова. Фигурант совершил злодеяние, так как между ним и потерпевшим внезапно вспыхнула ссора. После того как мужчина расправился со своей жертвой, он покинул место преступления.

Следователи еще раз изучили материалы дела, а также допросили свидетелей. Один из них рассказал, что в то время работал таксистом и доставил злоумышленника на улицу, где произошло убийство. Правоохранители продолжают расследование этого дела.

Ранее сотрудники СК раскрыли преступление, совершенное в Москве в 2006 году. Тогда в столице убили таксиста. Злоумышленника не удалось найти сразу. Причастность подозреваемого мужчины к совершению убийства установили благодаря молекулярно-генетическим экспертизам и тщательному анализу имевшихся доказательств. Он во всем признался и рассказал, что убил таксиста из-за того, что тот не дал ему сдачу при оплате поездки.