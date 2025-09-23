В Новороссийске 16 посетителей отравились в кафе на поминках

В одном из кафе новороссийского села Кирилловка отравились 16 человек, в том числе дети.

Инцидент произошел 20 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Информация появилась в Сети.

Посетители отравились в кафе во время поминок. В выходные они почувствовали себя плохо. Одному ребенку даже пришлось вызвать скорую помощь.

Однако администрация заведения не отреагировала на просьбу разобраться в ситуации. Пострадавшие написали заявление в полицию.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточняют информацию, сообщили в пресс-службе ведомства.