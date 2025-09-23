ФСБ: Один из диверсантов в Самарской области при задержании ударил себя ножом
В Самарской области один из задержанных за диверсии при задержании поранил себя ножом, сообщает ФСБ России. По данным ведомства, молодого человека задержали сотрудники Росгвардии.
При досмотре его сумки правоохранители обнаружили пластиковые коробочки с платами и микросхемами, после чего вызвали полицию. В этот момент задержанный достал нож и начал наносить себе удары в живот.
Сотрудники Росгвардии оперативно доставили мужчину в больницу, где он получил медицинскую помощь и дал первые показания.
На вопрос, зачем он совершил такие действия, мужчина заявил, что действует «против зла», которое причинила ему, по его словам, «система», передает ТАСС.
Установлено, что молодой человек в июне 2022 года выехал за границу, где вступил в контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в терактах и диверсиях на территории РФ. Вернувшись, он привлек к преступной деятельности своего отца, разделявшего его антироссийские взгляды. Из тайника и арендованной квартиры изъяли более 13 килограммов взрывчатки, комплектующие для самодельных взрывных устройств и три квадрокоптера.