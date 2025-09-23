ФСБ: Один из диверсантов в Самарской области при задержании ударил себя ножом

В Самарской области один из задержанных за диверсии при задержании поранил себя ножом, сообщает ФСБ России. По данным ведомства, молодого человека задержали сотрудники Росгвардии.

© Вечерняя Москва

При досмотре его сумки правоохранители обнаружили пластиковые коробочки с платами и микросхемами, после чего вызвали полицию. В этот момент задержанный достал нож и начал наносить себе удары в живот.

Сотрудники Росгвардии оперативно доставили мужчину в больницу, где он получил медицинскую помощь и дал первые показания.

На вопрос, зачем он совершил такие действия, мужчина заявил, что действует «против зла», которое причинила ему, по его словам, «система», передает ТАСС.

Установлено, что молодой человек в июне 2022 года выехал за границу, где вступил в контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в терактах и диверсиях на территории РФ. Вернувшись, он привлек к преступной деятельности своего отца, разделявшего его антироссийские взгляды. Из тайника и арендованной квартиры изъяли более 13 килограммов взрывчатки, комплектующие для самодельных взрывных устройств и три квадрокоптера.