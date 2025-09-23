Пассажир скончался во время посадки на самолет в Уфе

Пассажир умер во время посадки на самолет в уфимском аэропорту. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале Baza.

Рейс должен был вылететь из Уфы в Иркутск в ночь на 23 сентября (авиакомпания NordStar, Boeing 737-8AS). Неожиданно 47-летнему мужчине стало плохо — медики, прибывшие на место, не смогли его спасти.

На фоне стресса у другого пассажира произошел приступ эпилепсии. Еще один мужчина отказался лететь после случившегося.

Вскоре лайнер все же вылетел, на данный момент он уже над Байкалом, уточнили в публикации.

21 августа на борту рейса Москва — Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» также скончался пассажир. 56-летнему мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание на высоте более десяти метров.

Кроме того, пассажирка самолета умерла во время перелета из Екатеринбурга в Сочи. Женщина летела на отдых с мужем и детьми. Причиной смерти могли стать осложнения на сердце после коронавируса.