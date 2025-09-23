В российском регионе задержали диверсантов, работавших на Украину

В Самарской области задержаны причастные к диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с войсками национальной гвардии задержали двух жителей Самарской области, отца и сына, подозреваемых в подготовке и совершении серии диверсий на объектах нефтегазового комплекса и транспортной сети региона. Мероприятие по задержанию проведено в момент подготовки очередного преступления – подрыва железнодорожного моста через реку Самара.

В ходе обысков по месту жительства задержанных и в оборудованном в лесном массиве тайнике изъято тринадцать с половиной килограммов взрывчатых веществ, значительное количество компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств, а также три беспилотных летательных аппарата.

По данным следствия, младший из подозреваемых в 2022 году выехал за границу, где через один из популярных интернет-мессенджеров установил связь с представителем украинской террористической организации. Он выразил готовность на безвозмездной основе осуществлять диверсионную деятельность на территории России. Вернувшись на родину, он вовлек в преступную деятельность своего отца, который разделял его антигосударственные взгляды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ. Решается вопрос о дополнительном обвинении в диверсии, государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Совершенные преступления предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Служба безопасности призывает граждан проявлять бдительность при общении в интернете и рекомендует ограничить использование мессенджеров для контактов с незнакомыми лицами.