В Москве трехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа на козырек подъезда

Трехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа дома на улице Удальцова на западе Москвы и выжил. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадавшего малыша обнаружили на козырьке подъезда. Его незамедлительно доставили в одну из столичных больниц.

Следователи начали устанавливать обстоятельства случившегося.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», пострадала девочка. О происшествии сообщили соседи, они вызвали медиков и МЧС.

До этого в Москве девочка выпала с девятого этажа, ей удалось спастись.

Еще раньше в Татарстане ребенок сорвался с высоты пятого этажа и выжил.