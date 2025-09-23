Создатель «Масяни» Куваев* стал фигурантом нового угольного дела

Создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев* теперь является фигурантом нового уголовного дела — его обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом во вторник, 23 сентября, пишет RT.

© Вечерняя Москва

58-летний мультипликатор недавно получил два административных протокола за отсутствие в уполномоченном федеральном органе РФ сведений, соответствующих его статусу. По этой причине инициировали уголовное производство, уточнили в публикации.

Куваев* выпустил одну из серий «Масяни» уже за пределами России. В мультфильме следственные органы усмотрели призывы к терроризму. В декабре 2023 года он был объявлен в розыск.

До этого уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя* было направлено в суд. Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера.

*Признаны иностранными агентами в России по решению Министерства юстиции РФ.