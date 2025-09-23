В Москве трехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа на козырек подъезда

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Маленькая девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на западе Москвы и выжила, сообщает столичный главк МЧС РФ.

"Поступило сообщение о падении с высоты по ул. Удальцова, д. 85а. Со слов заявителя, произошло падение ребенка с 10-го этажа жилого здания. На козырьке подъезда жилого здания был обнаружен ребенок", - сказали в МЧС.

Пожарные поднялись на козырек, переместили девочку на спинальный щит и спустили к медикам.

В столичном СК уточнили, что девочка выпала из окна квартиры. Она доставлена в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.