В городе Реутове Московской области дроны взорвались на парковке.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Момент падения беспилотника ВСУ в Реутове — в результате сильного взрыва повреждения получили четыре авто», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дроны взрываются на парковке, в момент прилета у машин срабатывает сигнализация. На кадрах также заметно, что после взрывов на парковку выходят три человека.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто. Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Накануне в Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за сутки.