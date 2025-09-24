Создатель "Масяни" стал фигурантом второго уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении создателя анимационного сериала "Масяня" Олега Куваева (признан в России иноагентом). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

© Соцсети

"В отношении Олега Куваева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - рассказала собеседница агентства.

Как следует из картотеки дел Невского районного суда Санкт-Петербурга, Куваев за последний год был четырежды оштрафован по ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). В материалах суда говорится, что мультипликатор не представил в положенные сроки отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на видеохостинге YouTube, не указав, что является иноагентом. Общая сумма назначенных штрафов составила 140 тыс. рублей. По закону, если подобное нарушение совершается в третий раз в течение одного года, оно уже является поводом для уголовного преследования.

В октябре 2023 года ТАСС сообщал о том, что СК возбудил в отношении Куваева дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Основанием послужил ролик мультипликатора, который он разместил на YouTube и в котором персонаж Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.

Минюст России внес Куваева в реестр иноагентов 22 декабря 2023 года. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии. В настоящее время Куваев объявлен в розыск. По информации правоохранителей, он проживает в Израиле.