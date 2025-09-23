На военкомат в Ивано-Франковской области Украины совершено нападение

В Калуше неизвестные совершили нападение на местный военкомат, что позволило троим мобилизованным покинуть его территорию, сообщает Ивано-Франковский областной территориальный центр комплектования (ТЦК – аналог военкомата на Украине).

«Группа неизвестных лиц 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В результате нападения трое военнообязанных, находившихся в здании, сумели сбежать. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

В военкомате заявили, что нападавшие будут привлечены к ответственности, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столкновения украинцев с местными военкомами (сотрудниками ТЦК) становятся более массовыми. В ряде городов за насильно мобилизуемых на улицах вступаются десятки и сотни людей.