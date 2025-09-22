В Вологде ссора за столиком переросла в стрельбу

В Вологде ссора за столиком в кафе переросла в стрельбу, один человек госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел ночью 21 сентября в кафе на улице Комсомольской.

«Между посетителями произошла ссора. В ходе конфликта 47-летний мужчина произвел выстрел в своего оппонента. После этого злоумышленник покинул заведение и скрылся. О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы. 38-летний пострадавший был помещен в реанимацию с огнестрельным ранением, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемого уже задержали. В настоящее время устанавливается марка и местонахождение оружия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.