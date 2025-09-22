У побережья Камчатки произошло подводное землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло подводное землетрясение с магнитудой 6,3. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что толчки зафиксировали в 6:18 вторника по местному времени (21:18 понедельника по московскому времени).

«Координаты: 51.3007 северной широты, 159.8685 восточной долготы. Магнитуда 6,3», — говорится в тексте.

Эпицентр землетрясения находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина — около 19 километров.