Женщина спрыгнула с Парящего моста в реку в центре Москвы. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил Telegram-канал «112».

Из воды ее вытащил катер, женщина была без сознания. Спасатели пытались реанимировать ее, однако она скончалась, не приходя в сознание. Сейчас на месте работают оперативные службы, личность погибшей устанавливается, говорится в публикации.

Ранее в Москву-реку с Шелепихинского моста спрыгнули два человека. Первый мужчина решился на это после спора. Следом за ним спрыгнул рабочий, наблюдавший за его действиями. Обоих достали из воды и передали врачам.