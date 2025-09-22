В Реутове пострадали четыре автомобиля при падении обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили четыре автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже мэр сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

При этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево. По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.