СК возбудил дело после драки отцов из-за детской потасовки под Уфой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования подростков при конфликте взрослых, которые подрались из-за потасовки детей под Уфой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин конфликтуют, а затем начинают драться. При этом за конфликтом наблюдают десятки подростков. Указывалось, что инцидент произошел в одном из СНТ Уфы, пострадали пятеро детей, один из них госпитализирован. Известно, что взрослые вмешались в конфликт детей, возникший во время игры.

«Сообщается, что в выяснение отношений между несовершеннолетними вмешались взрослые мужчины и причинили нескольким подросткам телесные повреждения, а одного из них насильно поместили в салон автомобиля и продолжили наносить побои, в результате несовершеннолетний получил различные травмы и был госпитализирован. По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы», — говорится в тексте.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и допрашивают участников конфликта, очевидцев и других свидетелей.