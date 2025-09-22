Пропавший в Черногории при странных обстоятельствах украинец найден мертвым

Украинец Алексей Поляков был найден мёртвым недалеко от монастыря Прасквица в Черногории, пишет портал Antena M.

Молодой мужчина пропал десять дней назад, 12 сентября. Последний раз его видели в автомобиле BMW с номерным знаком BH0920TK. 14 сентября эту машину нашли в лесу у монастыря Прасквица.

В первые дни поисками Алексея занимались близкие родственники и друзья. Затем его мать публично обратилась к властям Черногории с просьбой помочь в поисках сына.

«В тот день мы с ним должны были пойти вместе пообедать, но Алексей на условленный обед не пришёл. Алексей — спортсмен, он не пьёт, и тот факт, что он не пришёл на условленный обед, был сигналом того, что что-то случилось», — заметила Елена Полякова.

По ее словам, неизвестные злоумышленники сняли со счета Алексея 26 тыс. долларов.

Полиция начала расследование происшествия. По предварительной версии, украинец был убит.