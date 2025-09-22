На границе РФ задержали «ГАЗель» с незаконно ввезенными БПЛА

Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали прибывший из Казахстана автомобиль «ГАЗель» с 35 беспилотниками внутри. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

© ФСТ России

Отмечается, что «ГАЗель» была задержана недалеко от МАПП Сагарчин, она направлялась из Казахстана в Башкортостан.

«В ходе досмотра выявлены FPV-дроны, оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, в разобранном виде, а также два FPV-крыла "Ключ-Фортуна". Сведения о БПЛА в товаросопроводительных документах отсутствовали», — говорится в тексте.

Всего в «ГАЗеле» обнаружили 34 БПЛА в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления. При этом два аппарата являются беспилотниками самолетного типа, приспособленными для перемещения груза весом до пяти килограмм, один дрон — разведывательного типа, а комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.

Мужчина, который сопровождал товар, заявил таможенникам, что все БПЛА принадлежат ему и используются для личной видеосъемки. Груз был задержан, в настоящее время решается вопрос о назначении экспертизы.