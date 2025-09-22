Выслеживающего маленьких девочек странного россиянина заметили рядом со школой

В Казани неподалеку от лицея неизвестный выслеживает маленьких девочек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash со ссылкой на обеспокоенных родителей.

Странный молодой человек также попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись также опубликовало издание.

По информации канала, подозрительный мужчина выслеживает девочек каждое утро. Россиянин идет впереди школьниц и намеренно не пропускает их вперед. Заявление в полицию написали родители учеников.

Ранее сообщалось, что по Алтайскому краю и Республике Алтай прокатилась волна сообщений о маньяке, который якобы орудует в регионах. Правоохранители опровергли блуждающую в Сети информацию.