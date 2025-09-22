СК возбудил дело на женщину, зарезавшую сожителя на юго-востоке Москвы

Жительница столицы стала фигуранткой уголовного дела после того, как зарезала своего сожителя в квартире дома на улице 4-й квартал Капотни.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По результатам проведенных проверочных мероприятий Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

После обнаружения трупа мужчины в квартире правоохранители задержали подозреваемую. На данный момент ее допрашивают следователи. Кроме того, в рамках следственных мероприятий организуют судебные экспертизы.

Ранее конфликт между другими жителями столицы привел к смерти мужчины. Женщина ударила ножом своего сожителя в квартире на улице Яблочкова во время ссоры. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Жительницу Москвы задержали полицейские. Впоследствии ей предъявили обвинение в убийстве, она признала свою вину.