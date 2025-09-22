Названа предварительная причина возгорания в поезде Краснодар — Староминская

Стала известна предварительная причина возгорания в электропоезде Краснодар — Староминская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Согласно информации ведомства, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. В данный момент следователи устанавливают точную причину.

«Предварительно установлено, что 22 сентября 2025 года на 1481 км перегона железнодорожных станций Деревянковка — Албаши Северо-Кавказской железной дороги в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание электропоезда сообщением Краснодар — Староминская», — сообщили в ГУМЧС.

Напомним, что ранее на участке Северо-Кавказской железной дороги загорелись два вагона пригородного поезда Краснодар — Староминская. Все 56 пассажиров были эвакуированы, в результате пожара никто не пострадал.