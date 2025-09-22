В аэропорту Домодедово во время досмотра вспыхнул аккумулятор моноколеса

Аккумулятор моноколеса вспыхнул у одной из пассажирок рейса Москва — Тель-Авив во время досмотра в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, пассажирка планировала вылететь в Израиль рейсом авиакомпании Red Wings. Вместе с собой она решила перевезти в Тель-Авив моноколесо, которое заранее разобрала по частям и раскидала по сумкам. Аккумулятор от него, который представляет из себя 16 батареек, соединенных между собой, она убрала в ручную кладь, обернув в бумагу.

«Во время досмотра один из них загорелся и взорвался прямо возле сотрудника аэропорта», — говорится в тексте.

На кадрах из воздушной гавани можно увидеть, как при движении по ленте интроскопа аккумулятор вспыхивает. Очаг возгорания сопровождается снопом искр. Находящийся рядом с монитором в этот момент сотрудник аэропорта успел отскочить в сторону.

Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал, незначительные повреждения получила только техника. Пожар был оперативно ликвидирован.