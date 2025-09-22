Пьяный мужчина ранил своего товарища канцелярским ножом в столичном общежитии

Нетрезвый гражданин напал на своего знакомого в общежитии на Азовской улице и ранил товарища канцелярским ножом.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— Во время патрулирования вверенной территории росгвардейцы получили сообщение от дежурной части о драке в заведении гостиничного типа на Азовской улице. Прибыв по указанному адресу, сотрудники обнаружили молодого человека с колото-резаными ранами в области груди, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Между выпивавшими алкоголь приятелями произошла ссора, которая привела к кровавым последствиям для пострадавшего. Он получил ножевые ранения, а также телесные повреждения.

Стражи порядка задержали обидчика пострадавшего и передали его для выяснения всех обстоятельств полицейским. Мужчину, получившего раны, осмотрели медики.

До этого между постояльцами другого столичного хостела произошел конфликт на бытовой почве. Один из них схватился за нож и ударил им оппонента в левое бедро. Пострадавшего доставили в больницу, а напавшего на него мужчину задержали росгвардейцы.