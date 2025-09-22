Валентина М. из Канска, зарубившая топором троих детей, отправится на принудительное лечение — медики признали ее невменяемой, пишет «СтарХит».

По данным портала, 14 апреля многодетная мать зверски убила четырехлетнюю дочь, девятилетнего и семимесячного сыновей. На четвертого ребенка, восьмилетнего мальчика, «у нее не хватило сил».

Экспертиза показала, что Валентина страдает хроническим психическим расстройством и в момент преступления не понимала, что совершает.

«По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Женщина содержится под стражей», — разъяснили следователи.

В ближайшее время женщину могут отправить на принудительное лечение. Таким образом, она избежит наказания за убийства, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 40-летнего отца детей. В ходе следствия выяснилось, что он периодически избивал малышей, в частности, сломал нос мальчику, которому в дальнейшем повезло выжить.