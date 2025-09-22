Продавцы запрещенной к вылову рыбы получили пять лет колонии условно

Продавцы запрещенного к вылову русского осетра Лилиан Дурня и Ион Кожокару получили условные тюремные сроки. Их осудили на пять лет, с испытательным сроком на три года.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Согласно заключению экспертизы, изъятая рыба относится к виду русский осетр каспийской популяции, который является особо ценным водным биоресурсом и полностью запрещена к вылову. С учетом позиции прокурора Дурня и Кожокару приговорены к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года, — рассказала Нефедова.

Обвиняемые купили 119 туш рыбы в марте этого года. В общей сложности они приобрели порядка полтонны русского осетра. Осужденные содержали рыбу в специально оборудованном помещении. Однако их деятельность пресекли правоохранители.

Ранее сотрудники полиции накрыли цех по производству и фасовке краснокнижной рыбы в Подмосковье. В связи с этим возбудили уголовное дело. Правоохранители изъяли свыше 10 тонн продукции.