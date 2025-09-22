Пассажирский поезд загорелся на Кубани

На участке Северо-Кавказской железной дороги между станциями загорелись два вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар — Староминская. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров, пишет «КоммерсантЪ.Кубань» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской ЖД.

Инцидент произошел в понедельник, 22 сентября, на участке между станциями Деревянковка и Албаши. Возгоранию предшествовал скачок напряжения.

«В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде «Краснодар — Староминская». В результате происшествия никто не пострадал», — уточнили в региональной транспортной прокуратуре.

Для тушения огня к месту происшествия направлен пожарный поезд. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В электропоезде сгорели три вагона, общая площадь пожара составила 200 «квадратов», пояснили в МЧС.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.