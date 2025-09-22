В Ингушетии нашли убитым в машине бывшего сотрудника ЧОП
Одним из возможных мотивов напавшего с ножом на бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии могла быть месть. Мужчина мог мстить за своего дядю. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
По информации издания, экс-сотрудника ЧОП нашли мертвым в собственной машине 15 сентября. Еще одно нападение произошло спустя три дня, пострадал 58-летний мужчина.
На минувших выходных злоумышленника задержали. У его второй жертвы, предположительно, был конфликт с родственником напавшего.
Возбуждено два уголовных дела о расправе, которые могут объединить в одно.
Ранее сообщалось, что руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Ингушетии, расследующий дело о двойном убийстве, пострадал при взрыве.
Сотрудник следкома выехал к реке Назранка для поиска орудия преступления, которое использовал мужчина, задержанный по подозрению в убийствах 57-летнего бывшего сотрудника вневедомственной охраны на парковке и 58-летнего мужчины на территории частного дома на улице Гойгова, совершенных 15 и 18 сентября.