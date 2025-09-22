Российский суд арестовал иностранца за шпионаж

Российский суд арестовал иностранца по фамилии Чижен по статье о шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Подробности предъявленного обвинения неизвестны из-за грифа секретности. Также не уточняется, в каком регионе арестовали фигуранта. Однако известно, что его уже доставили в Москву для проведения следственных действий.

«В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Чижен Е. срока содержания под стражей», — сказано в карточке Лефортовского суда Москвы.

По статье о шпионаже мужчине грозит до 20 лет заключения.

До этого двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Известно, что осужденные признали вину и раскаялись в содеянном. По данным следствия, фигуранты по указанию украинских кураторов вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, а полученные сведения передавали представителю Вооруженных сил Украины для планирования ракетно-бомбовых ударов.