Полиция застрелила 15-летнего подростка в McDonald's

В голландском городке Капелле-ан-ден-Эйссел неподалёку от Роттердама полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка. Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws.

Инцидент произошёл днём в воскресенье в ресторане McDonald's на глазах у множества посетителей, в том числе детей. По данным полиции, у подростка было при себе огнестрельное оружие, которым он угрожал окружающим. Несмотря на неоднократные требования полиции бросить оружие и оставаться на месте, юноша попытался убежать, после чего сотрудники открыли огонь.

В прокуратуре уточнили, что предстоит установить, было ли оружие настоящим. На месте также задержали ещё двух подозреваемых в ограблении фэтбайка — подростков 15 лет из Роттердама и Гауды. Они помещены под стражу.

Представитель местных властей заявил телеканалу, что жители Капелле-ан-ден-Эйссела глубоко потрясены случившимся.