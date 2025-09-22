Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

Мужчина, который напал с ножом на бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии, мог мстить за своего дядю. Один из его возможных мотивов раскрывает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 15 сентября злоумышленник напал на экс-сотрудника ЧОП на проспекте Базоркина в Назрани — потерпевшего нашли без признаков жизни в собственной машине. Спустя три дня произошло еще одно нападение. На этот раз пострадал 58-летний мужчина.

Злоумышленника смогли задержать на минувших выходных. Предварительно, у его второй жертвы был конфликт с родственником напавшего.

Возбуждено два уголовных дела о расправе. Их могут объединить в одно производство.

