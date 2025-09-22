На Сахалине сбор ягод в лесу обернулся для местной жительницы трагедией

На севере Сахалина медведь напал на двух сборщиц ягод, одна из женщин не выжила. Об этом сообщает TVOKHA.RU.

Инцидент произошел 21 сентября в районе поселка Лагури. Как рассказал глава поискового отряда «Север» Кирилл Лушин, женщины должны были выйти к дороге к шести вечера, но им встретился дикий зверь. Информацию на телефон экстренных служб передала одна из сборщиц. В тот же вечер на место ЧП выдвинулись сотрудники полиции и добровольцы из поискового отряда. Они нашли рюкзак второй сборщицы, но идти дальше не решились, так как заметили двух медведей ― самку и ее детеныша.

Поиски продолжились 22 сентября.

«Мы обнаружили ведра, сапоги, след крови и вещи. В пятидесяти метрах сидел медвежонок двух-трех лет, а вскоре появилась крупная медведица. Полиция и лесник начали стрелять ― зверь отступил, и мы смогли подойти», ― рассказала участница поисков Нина Агафонова, добавив, что вторая женщина не выжила.

Лесники ликвидировали медведицу.