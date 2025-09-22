Россиянка Владыко снова бросила дочь и пропала в Таиланде

Российская туристка Эрика Владыко, которую ранее спустя неделю нашли в хостеле Бангкока, снова исчезла. 34-летняя женщина покинула гостиницу в неизвестном направлении, опять бросив четырехлетнюю дочь, пишет Mash.

Сотрудники хостела накануне связались с консульством и сообщили, что объявленная в розыск женщина находится у них. На место прибыли волонтеры, полицейские и близкие Эрики.

Работники отметили, что за время пребывания в отеле гостью ни разу не видели в состоянии опьянения или под действием наркотиков. Всё время она проводила в номере и не приводила посторонних.

Пропавшая в Бангкоке россиянка не узнает родных

Однако сегодня туристка собрала вещи и уехала. Ранее сообщалось, что она находится в неадекватном состоянии и не узнает мать.