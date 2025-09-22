Три вагона поезда сошли с рельсов в российском регионе

Три вагона поезда сошли с рельсов в Калужской области
В Малоярославецком районе Калужской области произошел сход трех вагонов поезда. Об этом сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов.
Инцидент случился во время маневровых работ на путях, ведущих к одному из промышленных предприятий региона.
Из 18 вагонов состава с путей сошли три. По данным железнодорожной станции, график движения поездов остался неизменным, сбоев в расписании и ограничений для пассажиров не зафиксировано.
Сотрудники РЖД оперативно прибыли на место происшествия и приступили к восстановительным работам.