Три вагона поезда сошли с рельсов в российском регионе

В Малоярославецком районе Калужской области произошел сход трех вагонов поезда. Об этом сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов.

© Российская Газета

Инцидент случился во время маневровых работ на путях, ведущих к одному из промышленных предприятий региона.

Из 18 вагонов состава с путей сошли три. По данным железнодорожной станции, график движения поездов остался неизменным, сбоев в расписании и ограничений для пассажиров не зафиксировано.

Сотрудники РЖД оперативно прибыли на место происшествия и приступили к восстановительным работам.